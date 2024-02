OL : Aulas interpelle le nouveau boss

Arnaud De Kanel

L'OL respire un peu mieux. Victorieux de l'Olympico dimanche soir face à l'OM, les Gones se sont donnés un bon bol d'air et prennent trois points d'avance sur la zone de relégation. Le redressement lyonnais se confirme, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas qui souhaite le meilleur à son club ainsi qu'à son nouveau propriétaire, John Textor.

Quand un Olympique entre en crise, l'autre y sort et cette fois-ci, c'est l'OL qui se retrouve dans la bonne position. Les Gones ont battu l'OM dimanche soir et ce succès pourrait définitivement lancer leur saison. Jean-Michel Aulas y croit.

L’OL chipe un crack au PSG, son transfert déjà programmé ? https://t.co/eXKLbJRhK0 pic.twitter.com/KX9ATHeX4G — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«C’est le vrai début de l’aventure»

L'ancien président de l'OL était présent en tribunes pour assister à la victoire lyonnaise. Sa relation avec John Textor semble s'être améliorée puisqu'il fait désormais bloc derrière le nouveau propriétaire de l'OL, allant même jusqu'à lui envoyer ses vœux de réussite.

«Je vous souhaite le meilleur pour notre OL»