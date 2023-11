Après son coup de gueule, le boss de l'OL est sanctionné

Jean de Teyssière

La semaine a été chargée en ondes négatives pour John Textor. Le propriétaire de l'OL et de Botafogo a été très en vue médiatiquement après le caillassage du bus lyonnais et la blessure au visage de l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, puis quelques jours plus tard, au Brésil, en laissant éclater sa colère au micro des médias brésiliens. C'est d'ailleurs pour cette seconde raison que l'Américain a été suspendu provisoirement 30 jours par la justice auriverde.

John Textor était sur tous les terrains cette semaine. L'homme d'affaires américain a dû gérer ses émotions lors des graves incidents qui ont émaillé l'avant-match entre l'OM et l'OL dimanche dernier, ayant conduit au report du match et à la blessure de Fabio Grosso au visage, avant de laisser exploser sa colère au Brésil après un match perdu par son équipe.

Textor dégoupille en direct

Alors que son équipe de Botafogo menait tranquillement 3-0 face à Palmeiras, le club brésilien détenu par John Textor a finalement perdu le match contre l'équipe du futur joueur du Real Madrid, Endrick (3-4). Un après-match houleux s'est ensuite déroulé, avec le gros coup de gueule de John Textor, casquette à l'effigie du club vissée sur la tête : « Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser. »

Textor suspendu 30 jours par la justice brésilienne