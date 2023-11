Le boss de l’OL dégoupille en direct, il lâche un nouveau coup de gueule

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir assisté de près aux incidents qui ont éclaté dimanche dernier aux abords du Vélodrome en marge du match OM-OL qui a finalement été reporté le 6 décembre prochain, John Textor doit gérer une autre polémique avec son club de Botafogo après son gros coup de gueule sur l’arbitrage. Et l'Américain a décidé d'en rajouter une couche.

John Textor a vécu une semaine bien agitée. Alors qu’il était présent au Vélodrome le week-end dernier au moment où des incidents ont éclaté aux abords de l’enceinte marseillaise, le boss de l’OL a ensuite filé au Brésil pour assister au match d’une autre de ses équipes : Botafogo. Et rien ne s’est passé comme prévu pour la formation auriverde, s’inclinant 4 à 3 après avoir mené 3-0 à la mi-temps. De quoi rendre fou Textor.

OL : Grosso rend hommage à l’OM après son agression https://t.co/EC0tnvXzjg pic.twitter.com/tvSF0qNkxd — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

« C’est du vol »

« Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser », avait lâché John Textor après la rencontre. Et la colère du président de l’OL n’est pas retombée.

« Je ne reculerai pas »