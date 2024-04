FC Nantes : Un drame évité de justesse ?

Axel Cornic

En marge de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais (1-3), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, Waldemar Kita a vécu des moments quelques peu délicats. Le président du FC Nantes aurait en effet connu un moment mouvementé en avion, ce qui a évidemment rappelé des évènements tragiques survenus il y a quelques années...

Pour sauver sa peau dans la course au maintien, le FC Nantes a décidé de faire appel à Antoine Kombouaré, qui avait pourtant été évincé le 8 mai 2023. La magie n’a toutefois pas opéré dès le départ, puisque les Canaris se sont inclinés à domicile face à l’OL.

PSG : Scandale en Ligue 1, un proche de Luis Enrique se lâche https://t.co/9BelTFWquG pic.twitter.com/FOndxITswz — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Première ratée pour Kombouaré

Ce résultat n’aide pas vraiment le club nantais dans sa mission maintien, puisque le FC Lorient pointe à seulement deux points de retard et le FC Metz à cinq, tandis que le dernier Clermont a pu arracher un point inespéré lors de son nul face au PSG (1-1). Mais c’est surtout ce qu’il s’est passé en marge du match contre l’OL qui aurait pu être catastrophique.

Grosse frayeur pour Kita