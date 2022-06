Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Parti cet été, il envoie un message à Laurent Batlles et aux Verts

Publié le 27 juin 2022 à 23h10 par Ewen Robin

Relégué en Ligue 2 suite à une saison catastrophique en Ligue 1, l’ASSE cherche à se reconstruire. Si les Verts ont perdu de nombreux cadres de l’équipe, à l’image de Wahbi Khazri et Romain Hamouma, les Stéphanois comptent bâtir un projet autour du nouveau coach, Laurent Batlles. Récemment, un ancien joueur de l’ASSE a souhaité faire passer un message…

Les départs s’enchaînent à l’ASSE ! Alors qu'ils doivent se préparer pour la Ligue 2, les Verts connaissent de nombreux changements. Parmi les joueurs partis en fin de contrat à l'issue de la saison, on retrouve Arnaud Nordin, le jeune ailier de 24 ans formé au club. Après 9 ans passés au sein du club stéphanois, le joueur s’est engagé avec Montpellier et vient d’être rejoint par un certain Wahbi Khazri. Présenté par son nouveau club, l’ancien joueur des Verts a envoyé un message fort à l’ASSE.

Nordin a foi en l'ASSE

Dans un point presse organisé par le Montpellier Hérault Sporting Club, Arnaud Nordin s’est montré confiant quant à la reconstruction de l’ASSE : « Forcément, c’était difficile à vivre, déjà de connaître une descente, mais encore plus dans mon club formateur. Mais je pense que l’AS Saint-Etienne va se reconstruire, j’ai confiance en eux et en la nouvelle structure ». Un message qui devrait plaire à Laurent Batlles et ses anciens coéquipiers.

« Je vais forcément les suivre »