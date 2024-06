L’ASSE vendue, il sort du silence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 3 juin dernier, l’ASSE a été rachetée par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Le club stéphanois a enfin changé de propriétaire, après de longues années marquées par la cohabitation entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Ce dernier s’est d’ailleurs livré sur son nouveau rôle autour de Saint-Étienne. Explications.

L’ASSE n’est plus à vendre. Après des années de négociations avortées, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont finalement réussi à trouver un terrain d’entente avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures . Un rachat opéré au tout début du mois de juin, et qui doit encore être officiellement validé devant la DNCG.

Mercato : L'ASSE active une nouvelle piste ! https://t.co/a6vMvVU5kq pic.twitter.com/18FAqX6AvV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Roland Romeyer continue de participer à la vie de l’ASSE

Co-propriétaires du club stéphanois depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont trouvé un repreneur. Le Sud-Africain Ivan Gazidis est désormais le nouveau président de l’ASSE. Mais quid de l’avenir de Roland Romeyer à Saint-Étienne ? Auprès des Ambassadeurs Stéphanois , l’ancien propriétaire est revenu sur son nouveau rôle dans le Forez. « Aujourd’hui, bien que j’ai vendu l’AS Saint-Etienne, je continue à m’investir activement en tant que président de l’association Cœur-Vert. Dans ce rôle, je me consacre à la promotion et au développement de projets sociaux et communautaires, en soutenant des initiatives locales qui reflètent les valeurs de solidarité et de générosité » , a expliqué ce dernier.

« Je continue à contribuer à son développement et à son rayonnement avec fierté »