Vente ASSE : Premier problème de taille avec le nouveau boss

La vente de l'ASSE a fait souffler un vent d'espoir à Saint-Etienne. Passé par le Milan AC et Arsenal, Ivan Gazidis n'est pas un novice et a bien l'intention de remettre le club stéphanois au centre de l'échiquier. Encore faut-il que le responsable sud-africain soit présent en France, ce qui n'est pas gagné...

L'ASSE est de retour au premier plan. Après avoir vogué dans les eaux dangereuses de la Ligue 2, le club stéphanois a pris la vague pour retrouver l'élite. Pour couronner le tout, les Verts ont annoncé le rachat de la formation par Kilmer Sports Ventures. Directeur général du groupe canadien, Ivan Gazidis a hérité de la présidence et a détaillé son projet pour l'ASSE.

Gazidis affiche ses objectifs

« Nous avons de grands rêves et de grandes ambitions, mais c'est un projet qui est très réaliste et pragmatique, ce sera un projet pas à pas. Bien sûr, vous savez, nous devons d'abord mettre en place les pièces nécessaires, la première étape pour nous assurer que nous pouvons nous maintenir en Ligue 1 et s'installer à nouveau durablement dans cette division. Ensuite, après cela, la prochaine étape du développement est d'être plus compétitif à cet égard et, finalement, oui, nous voulons revenir en Europe et nous voulons retrouver la grande tradition européenne qui a fait l'histoire du club » avait confié Gazidis après avoir bouclé le deal de cession.

« Gazidis ne va pas venir souvent »