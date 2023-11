L'ASSE change tout, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

3ème de Ligue 2, l’ASSE a laissé s’échapper Angers et Laval en concédant une défaite face au Paris FC ce samedi (0-1). Pour autant, le début de saison stéphanois paraît réussi avec 24 points au compteur. Alors que l’entraîneur Laurent Battles a récemment changé de système de jeu, son homologue Thierry Laurey a affirmé que l’ASSE pouvait tout à fait faire partie des candidats au titre.

Un coup d’arrêt. Ce samedi, l’ASSE s’est incliné face au Paris FC (0-1). À Geoffroy-Guichard, les Verts n’ont pas su trouver les armes face à des Parisiens combattifs. Une aubaine pour les concurrents stéphanois pour le titre comme Angers et Laval, qui se sont tous deux imposés. Désormais 3ème, l’ASSE peut toutefois capitaliser sur un nouveau système de jeu prometteur. Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés , l’ancien entraîneur de Strasbourg et plus récemment du Paris FC Thierry Laurey s’est exprimé quant au début de saison des Stéphanois.

«Laurent sait être pragmatique»

Thierry Laurey a ainsi vanté les mérites de l’entraîneur Laurent Battles : « Laurent sait être pragmatique, depuis le match à Caen, il a institué un nouveau système de jeu que je trouve un peu plus fiable mais Sainté ne survole pas ses matches, on voit bien que ce championnat est très serré notamment dans le premier quart » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Peuple Vert .

«Les Verts ont le potentiel pour terminer à l’une des deux premières places»