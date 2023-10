Catastrophe à l’ASSE, l’hécatombe continue !

Arnaud De Kanel

A l'approche du choc face à Angers, les mauvaises nouvelles s'enchainent pour l'ASSE. Déjà privés de Gautier Larsonneur, Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji, les Verts vont devoir faire sans Dylan Chambost. L'équipe de Laurent Batlles est donc décimée à toutes les lignes pour affronter le SCO.

Un malheur n'arrive jamais seul et Laurent Batlles faisait bien de se méfier des blessures en conférence de presse samedi. « Je ne pourrai pas parler du groupe ce matin. J’attends demain. Je préfère parler d’autres choses, il y a quelques incertitudes au niveau de certains joueurs, rien de plus. Ça ne perturbe pas la préparation, on a un effectif il faudra faire confiance à tout le monde . » Le coach de l'ASSE ne faisait pas si bien dire.

Scandale raciste face à l’OM, l’OL sort du silence https://t.co/K4m6VeCOSw pic.twitter.com/F9Z52rmKIJ — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Les blessures s'enchainent à l'ASSE

A l'entrainement, l'ASSE a perdu Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika. Ibrahima Wadji a rechuté et les trois joueurs sont donc forfaits pour la réception d'Angers lundi soir. Mais l'hécatombe s'est poursuivie dimanche...

Chambost rejoint l'infirmerie