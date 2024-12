«Épouvantable», Riolo dézingue l’ASSE !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'ASSE s'est une nouvelle fois inclinée dimanche soir en championnat contre l'OM (0-2), le visage affiché par les Verts continue de préoccuper les observateurs. Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC Sport, ne mâche pas ses mots sur la prestation des hommes d'Olivier Dall’Oglio et regrette le manque cruel d'agressivité à l'ASSE.

Actuelle 16e de Ligue 1, l'ASSE n'a guère rassuré après sa nouvelle défaite concédée dimanche soir à Geoffroy-Guichard contre l'OM (0-2). Dominés pendant toute la rencontre, sans véritable capacité de réaction, les hommes d'Olivier Dall’Oglio se trouvent dans une situation très complexe en championnat.

L'ASSE dans les starting-blocks pour le mercato ! Des recrues ciblées pour booster l'équipe. Qui viendra renforcer les Verts ? 🔍

➡️ https://t.co/Js2ZQxwv4L pic.twitter.com/4qS7v2egkn — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

« On a clairement manqué d’agressivité »

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'ASSE a dressé un constat accablant sur le visage affiché par son équipe contre l'OM : « On est tombés sur une belle équipe en face de nous. On a clairement manqué d’agressivité, c’est certain. Je pense qu’on doit être plus virulents, un peu plus engagés. C’est vrai qu’on a été privés de ballon. Il faut qu’on trouve davantage d’agressivité et de maîtrise technique », a confié Dall’Oglio.

« Une faiblesse épouvantable »

Un constat partagé par Daniel Riolo qui a dézingué l'ASSE au micro de l'After Foot sur RMC Sport : « Même faibles, ils doivent proposer autre chose, ne serait-ce que dans l’intensité. Ils ont affiché une faiblesse épouvantable. Il n’y a pas même pas un contact, le début d’une tentative de créer quoi que ce soit, c’est hyper faible. Il n’y a pas eu de match », estime Riolo.