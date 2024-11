ASSE : Le vestiaire vide son sac sur l'entraîneur !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a remporté bien plus qu'une victoire face au Racing Club de Strasbourg ce samedi soir. Le club stéphanois a certainement sauvé la tête de son entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui devrait donc diriger son équipe lors du choc face à l'OL dimanche prochain. Les joueurs se sont exprimés sur la situation de leur entraîneur et sur les bienfaits de ce succès.

Olivier Dall’Oglio a fabuleusement réagi. Au bord du gouffre, l’entraîneur de l’ASSE a trouvé les bons arguments pour remettre d’aplomb son équipe. Face au RC de Strasbourg, ses joueurs ont rendu une excellente équipe et ont fait le plein de confiance avant de se déplacer à Lyon dimanche prochain. Après le coup de sifflet final, les joueurs étaient ravis, notamment pour leur entraîneur, sur la sellette et en grand danger.

« On considère qu'on est tous dans le même bateau »

« On considère qu'on est tous dans le même bateau. Le coach, on ne l'a jamais lâché. On ne le lâche pas. Et comme on ne lâche jamais aucun joueur, on gagne pour nous tous. Et pas forcément que pour le coach. On gagne pour la direction, pour les joueurs entre nous, pour Larso, faire un clean sheet, c'est incroyable. Donc voilà, on gagne pour tout le monde. Et le coach fait partie de nous, donc forcément il est compté dedans » a lâché Louis Mouton.

Nadé jubile après sa victoire

Buteur face à Strasbourg, Mickaël Nadé est du même avis. « Oui, bien sûr, c’est pour tout le monde. C'est un collectif. Quand on gagne on gagne ensemble et quand on perd on perd ensemble. Ça n’est pas un coach ou untel, c’est nous les premiers responsables. Aujourd’hui on a gagné, on est content et on espère continuer comme ça. » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Peuple-Vert. Dall'Oglio s'offre un sursis avant le choc. Une victoire face à l'OL renforcerait un peu plus sa position.