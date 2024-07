Après la vente, l’ASSE annonce la couleur pour le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout est allé très vite à l'ASSE. En l'espace de quelques jours, le club stéphanois a fait son grand retour en Ligue 1, mais a aussi été vendu au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Cette acquisition permet aux Verts d'aborder cette période de mercato avec sérénité, même si Olivier Dall'Oglio a souligné l'importance de cette fenêtre.

L'ASSE est de retour au plus haut niveau. Club historique du championnat de France, la formation retrouve la Ligue 1 dôtée de nouvelles armes. Grâce au groupe canadien Kilmer Sports Ventures, les Verts disposent de moyens suffisants pour bien figurer la saison prochaine. Entraîneur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio s'est prononcé sur ce dossier, qui aura animé la saison de la formation.

Mercato : L'ASSE attend une deuxième recrue ! https://t.co/5aFlvNFB62 pic.twitter.com/9Se81RQxfb — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

« La vente ? Elle n’a pas posé de problématique particulière »

« Elle n’a pas posé de problématique particulière. On a aussi facilement fait abstraction parce que les anciens et les nouveaux actionnaires ont fait preuve de beaucoup de discrétion, et parce que les joueurs étaient habitués à entendre toutes sortes de rumeurs depuis quatre ans. On a tous suivi ça de loin jusqu’au dénouement qui est intervenu quasiment en même temps que notre montée. Le message transmis a toujours été qu’il s’agissait d’une bonne chose pour le club. Le football évolue, l’ASSE avait aussi certainement besoin de suivre cette évolution » a confié le technicien.

« Ce mercato est primordial »