L’ASSE annonce une signature de rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Ligue 1, l’ASSE commence déjà à travailler sur son nouvel effectif avec un organigramme remanié par la vente du club. Et la première signature de l’été est loin d’être anodine, elle est même symbolique puisque il s’agit de la prolongation d’Aïmen Moueffek, grand espoir formé au sein du club du Forez.

Mercredi soir, l'ASSE a officialisé la prolongation d'Aïmen Moueffek par le biais d'un communiqué : « Ce mercredi, le milieu de terrain de 23 ans a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu'en 2028, comprenant une option d'une saison supplémentaire ». Et il n'a pas manqué de s'enflammer pour sa signature.

Mercato : C'est terminé, il a signé à l'ASSE ! https://t.co/MsD19pEVsb pic.twitter.com/REhlrPgK7R — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

En plein rêve, Aïmen Moueffek prolonge à l'ASSE

« Je suis le plus heureux ! Je repars avec l’ASSE avec fierté et bonheur. J’ai hâte de démarrer cette saison en L1 après avoir atteint l’objectif de tout un club, tout un peuple. On a réussi à remonter dans l'élite, maintenant, il faut y performer. Je remercie également tous les supporters pour leurs messages. On se revoit bientôt dans le Chaudron ! », lâche le joueur formé à l’ASSE dans le communiqué du club, avant qu’Olivier Dall’Oglio n’en rajouter une couche.

«Je suis très heureux de voir Aïmen s’inscrire dans la durée sous le maillot Vert»