Le PSG en pleine galère à cause de Mbappé, Neymar et Messi ?

Pendant deux saisons, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé évoluaient ensemble au PSG. Le club de la capitale possédait donc une attaque de feu et cela avait aussi des avantages en dehors des terrains. Depuis le départ des trois joueurs offensifs, Paris a perdu de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, mais les revenus dans différents secteurs sont également en baisse, comme les ventes de maillots.

Si le PSG a de nombreux soucis en attaque, quelques saisons en arrière, ce n’était pas du tout le cas. En effet, de 2021 à 2023, le club de la capitale pouvait se vanter d’aligner ensemble Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les trois joueurs ont impressionné à Paris, mais ils n’ont pas gagné la Ligue des champions et ils sont tous partis en étant en froid avec la direction parisienne.

Le PSG a perdu beaucoup avec les départs de ses trois phénomènes

Sans Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a beaucoup plus de mal sur le terrain, mais également en dehors. Le club de la capitale n’est plus aussi fort en ce qui concerne le sponsoring, le merchandising, la billetterie ou bien les réseaux sociaux, selon les informations de L’Équipe. D’après un sondage Odoxa, la popularité du PSG en France serait d’ailleurs au plus bas depuis 2016. Cela se confirme sur Instagram, par exemple, où le champion de France a perdu sept millions d’abonnés depuis le départ de ses trois stars offensives.

Le PSG ne vend plus autant de maillots

Avec Lionel Messi, Neymar ou bien Kylian Mbappé, le PSG avait l’habitude également de vendre beaucoup de maillots. Cela n’est plus tellement le cas depuis que le club de la capitale ne possède plus de stars en attaque et a opté pour un projet collectif. Selon les informations de L’Équipe, la boutique parisienne sur les Champs-Élysées qui pouvait faire à l’époque jusqu’à plus de 100 000 euros par jour, dépasse maintenant difficilement les 10 000 euros par jour. Un vrai coup dur pour le PSG, qui pourrait donc décider de miser de nouveau sur une pointure en attaque l’été prochain, afin que tous ces indicateurs soient de nouveau dans le vert.