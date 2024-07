La grande annonce de Messi sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Argentine a tenu son rang lors de cette Copa America. Mercredi, l'Albiceleste est venu à bout du Canada et affrontera la Colombie dans la nuit de dimanche à lundi pour tenter de remporter son 16ème trophée continental. Présent en conférence de presse, Lionel Messi s'est prononcé sur ce duel, mais aussi sur son avenir en sélection.

Champion du monde en titre, l’Argentine a la possibilité de remporter un nouveau trophée, cette fois-ci sur la scène continentale. Qualifiée pour la finale de la Copa America, la formation de Lionel Scaloni affrontera la Colombie. L’occasion pour Lionel Messi de remporter un nouveau trophée avec sa sélection. Le dernier ? La star de 37 ans a répondu aux questions sur son avenir lors de la conférence de presse.

Messi lâche une indication

« Jouer une autre Copa América ? Non. En ce moment, je n’aime pas penser au-delà, je profite, je vis au jour le jour et je vois ce qui m’arrive. J’ai vécu une très belle étape en équipe nationale au cours de laquelle j’ai souffert entre guillemets parce que j’ai toujours voulu être là et essayer. Quand les résultats ne sont pas arrivés, nous avons passé un mauvais moment. Maintenant, avec ce que nous vivons, j’apprécie chaque jour » a confié la star argentine.

La fin approche

Mais pour l’heure, Messi refuse de dévoiler une date. « Ce sera jusqu’à quand cela devra être, jusqu’à ce que je sente que ce n’est plus suffisant. Dans cette Copa América, je suis bien arrivé et la blessure m’a fait changer mes plans , ce n’était pas comme je l’avais prévu ou voulu. Maintenant, nous avons l’opportunité de jouer une finale et d’en profiter. Avec la responsabilité d’essayer et de donner le meilleur de nous-mêmes. J’essaie d’y parvenir » a-t-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato ce samedi.