Messi - Cristiano Ronaldo : Un grand nom du PSG met fin au débat !

Thomas Bourseau

Le débat du GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps, est sans fin. Mais ces dernières années, de par les succès de Lionel Messi en Coupe du monde et en Copa America, l’Argentin présente plus d’arguments que Ronaldo en terme de palmarès. Aux yeux d’Angel Di Maria, la réponse est bien plus simple qu’elle n’y paraît. Explications.

Angel Di Maria va prendre sa retraite internationale après la finale de la Copa America face à la Colombie dans la nuit de dimanche à lundi. Après quoi, l’international argentin ne jouera plus aux côtés de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Les Jeux Olympiques, la Copa America et la Coupe du monde. Voilà le beau palmarès d’Angel Di Maria construit pendant plus d’une décennie avec La Pulga.

«Le meilleur est celui qui a le plus de Ballons d'Or et Leo en a huit»

Lorsqu’il évoluait au Real Madrid (2010-2014), Angel Di Maria a côtoyé Cristiano Ronaldo au quotidien. Lors de sa dernière saison, El Fideo a remporté la Ligue des champions. Mais à ses yeux, lequel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est le joueur le plus important de l’histoire du football ? Pour France Football, Angel Di Maria a exposé son point de vue détaillé. « Ils ne pensent qu'à gagner, tout le temps. Mais, à la fin, le meilleur est celui qui a le plus de Ballons d'Or et Leo en a huit. Pour moi, il y a donc un certain écart entre lui et Cristiano (le Portugais compte cinq Ballons d’Or) ».

«Avec Leo, les Américains commencent à redécouvrir le football»

Outre le total de Ballons d’or qui est largement en faveur de Lionel Messi vis-à-vis des 5 récompenses de Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria apprécie le fait que son compatriote argentin redore le blason de la Major League Soccer et consolide la place du football aux États-Unis. « Après avoir fait partie de l'élite durant de nombreuses années, ils continuent à faire parler d'eux dans le monde entier, alors qu'ils sont aux États-Unis et en Arabie saoudite désormais. La compétition entre eux a permis à la Liga (entre 2009 et 2018) de grandir et ils ont fait aimer le football à tout le monde, même à ceux qui s'y intéressaient moins. Avec Leo, les Américains commencent à redécouvrir le football ».