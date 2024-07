Messi : La photo fait le buzz, une star de l’Euro se lâche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un tournoi exceptionnel à l'aube de ses 17 ans, Lamine Yamal disputera dimanche la finale de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Son talent a ébloui le monde entier et forcément il attire toutes les convoitises. Pour le FC Barcelone, pas question de le laisser partir. Surtout quand on a baigné dans l'excellence depuis la naissance, avec cette photo de lui bébé dans les bras de Lionel Messi qui est ressortie récemment.

Lamine Yamal est encore très jeune et pourtant sa carrière prend un tournant exceptionnel. Le jeune attaquant a vu une photo ressurgir récemment : on le voit en 2007 bébé avec Lionel Messi. Un bien heureux hasard puisque plus de 15 ans après, il pourrait bien lui succéder au FC Barcelone avec ses performances. Mais il tient à rester humble malgré les nombreuses comparaisons qui l'entourent déjà.

Lamine Yamal - PSG : Un accord règle le feuilleton ! https://t.co/033EcGuB5D pic.twitter.com/BEwErCfUJj — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

« Vous ne serez jamais comme lui »

La photo de Lamine Yamal avec Lionel Messi quand il n'avait que 6 mois est ressortie récemment et forcément, elle a fait le buzz. Le principal intéressé s'est exprimé récemment sur la situation. « Nous n’avions pas mis en lumière ces photos parce que nous ne voulions pas de comparaisons entre Leo et moi. (…) Personne n’est gêné d’être comparé au meilleur joueur de l’histoire. Mais ce sont des choses qui restent, car vous ne serez jamais comme lui » a-t-il déclaré pour Jijantes FC.

Yamal vers le titre ?

Grande sensation de l'Euro 2024, Lamine Yamal est l'acteur principal de l'élimination de l'Equipe de France en demi-finale de la compétition mardi dernier. Sa valeur ne cesse d'augmenter depuis des semaines et il pourrait donc réussir à devenir Champion d'Europe à seulement 17 ans, il souffle ses bougies d'anniversaire ce samedi 13 juillet. Pas besoin de chercher bien loin : aucun joueur aussi jeune n'a remporté l'Euro pour le moment. Lamine Yamal peut donc déjà entrer dans la légende dimanche soir à Berlin contre les Anglais qui courent derrière leur premier trophée depuis la Coupe du monde 1966.