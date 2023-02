Karim Benzema a surpassé Cristiano Ronaldo, il dévoile sa vérité

La rédaction

Lauréat de la dernière édition du Ballon d’Or et membre incontournable du Real Madrid, Karim Benzema n’est plus le même joueur depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Au point que son entraîneur personnel le place au-dessus de CR7 pour sa discipline physique.

Karim Benzema a été le parfait lieutenant de Cristiano Ronaldo et ce, pendant de longues saisons au Real Madrid. De l’ombre de CR7 et ses cinq Ballons d’or, Benzema en est sorti dès lors que le Portugais s’en est allé pour la Juventus à l’été 2018 pour environ 100M€. Que ce soit en termes de statistiques ou d’impact dans le jeu du Real Madrid dont il est devenu le capitaine, Karim Benzema a franchi un sérieux cap depuis que Cristiano Ronaldo n’est plus l’arme offensive numéro une du club merengue .

Benzema est devenu une machine plus impressionnante que Ronaldo

En outre, Karim Benzema affiche une forme physique déconcertante, faisant de lui un joueur complet au vu de ses capacités techniques et tactiques. Au point qu’il ait été dans la course pour le Ballon d’Or 2021 et qu’il a raflé celui de l’édition 2022, le premier de sa carrière. Et cette rigueur physique, Karim Benzema l’a perfectionnée au point de surpasser la discipline de Cristiano Ronaldo, rien que ça.

Le clan Benzema en remet une couche sur la Coupe du monde https://t.co/mGvZPorxs8 pic.twitter.com/Vw20qW4sa3 — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Même Cristiano ne pourrait pas supporter l'entraînement que fait Benzema»