«Impressionnant» : La «fusée» Mbappé les met tous d’accord !

N’Golo Kanté a été pendant des années le moteur de l’entrejeu de l’équipe de France. De retour chez les Bleus après deux ans d’absence, Kanté voit un Kylian Mbappé transfiguré, devenu capitaine, et qui force le respect au vu de sa trajectoire folle depuis ses débuts en sélection.

Tout est toujours allé très vite pour Kylian Mbappé. Dès qu’il a commencé à bénéficier d’une certaine régularité à l’AS Monaco en 2016/2017, Mbappé a connu la Ligue des champions, puis l’équipe de France avant la Coupe du monde un an plus tard. Champion du monde à l’âge de 19 ans aux côtés de N’Golo Kanté en Russie, Mbappé a bluffé le milieu de terrain d’Al-Ittihad.

Kanté : «C’est vrai que quand il est arrivé, je ne l’avais pas pressenti ni imaginé»

Pour Téléfoot , N’Golo Kanté s’est confié à Adil Rami sur la folle montée en puissance de Kylian Mbappé en équipe de France depuis ses débuts au printemps 2017. « Si je voyais Mbappé être aussi important en équipe de France ? C’est vrai que quand il est arrivé, je ne l’avais pas pressenti ni imaginé. Mais là, franchement, avec toutes les attentes qu’il a et ce qu’il réalise, c’est impressionnant ».

Mbappé «continue à avancer, comme une fusée, c’est impressionnant»