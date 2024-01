L’Algérie a dit non à Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contacté ces derniers jours par la Fédération algérienne de football pour venir reprendre le flambeau de Djamel Belmadi au poste de sélectionneur avec le fiasco de la CAN, Zinedine Zidane a refusé l'offre. Pourtant, par le passé, c'est l'Algérie qui avait recalé l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France et du Real Madrid. Explications.

Comme l'a annoncé L'EQUIPE vendredi, l'Algérie a songé à Zinedine Zidane pour le poste de sélectionneur et aurait même contacté l'ancien entraîneur du Real Madrid à cet effet. Sans succès, puisque ce dernier aurait décliné la proposition des Fennecs . Mais il ne s'agit pas du premier refus de l'histoire entre Zidane et l'Algérie...

Mercato : Zidane donne sa réponse à l’Algérie https://t.co/zwi3lhIzY6 pic.twitter.com/qQLJvmGIRE — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Zidane voulait l'Algérie...

Dans des propos rapportés par La Voix du Nord en 2022, Stanislas Frenkiel, maître de conférences en histoire du sport à la Faculté des sports d’Artois, avait fait une révélation pour le moins inattendue sur Zinedine Zidane qui aurait souhaité jouer pour l'Algérie au début de sa carrière de joueur : « Zidane était venu en Algérie faire un test avec l’équipe nationale junior. Il avait été recalé par le responsable de l’époque, car jugé trop frêle », explique-t-il.

« Ils n’ont pas choisi Zidane »