Cristiano Ronaldo : L’improbable clash !

Benjamin Labrousse

Meilleur buteur sur l’année 2023, Cristiano Ronaldo était présent à Dubaï ce vendredi afin d’assister au Globe Soccer Awards. L’attaquant d’Al-Nassr n’a pas mâché ses mots à l’égard du niveau de la Ligue 1. Une sortie qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, et qui a même valu au Portugais de se faire clasher par…une compagnie aérienne.

Depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo affole les pelouses de Saudi Pro League. L’attaquant d’Al-Nassr a même terminé l’année en fanfare, devançant des joueurs comme Erling Haaland (Manchester City) ou encore Kylian Mbappé (PSG) au niveau des buts inscrits. Réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche, le quintuple Ballon d’Or a lâché une déclaration surprenante ce vendredi.

Cristiano Ronaldo se lâche, Messi n’est pas d’accord https://t.co/KPkaNEd9eA pic.twitter.com/yUOhlHkYTj — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

« Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français »

Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a fait un étonnant parallèle entre le niveau de la Saudi Pro League et de la Ligue 1 : « La Ligue saoudienne n’est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. (…) Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, je sais ce que je dis. C’est mon avis » .

RyanAir se paie Cristiano Ronaldo