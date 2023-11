Ballon d’Or : Messi fait passer un beau message, ils jubilent

Benjamin Labrousse

Ce lundi soir, Lionel Messi a remporté son 8ème Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Lors de la conférence de presse ayant suivi la remise du trophée, l'Argentin a une fois de plus clamé tout son amour pour le FC Barcelone. En interne, le club catalan a apprécié ces déclarations, et espère rapidement rendre hommage à sa légende.

Lionel Messi sera lié à vie à Barcelone. Après avoir reçu son 8ème Ballon d’Or ce lundi soir à Paris, La Pulga était présent en conférence de presse et a pu évoquer son amour pour le Barça : « Le club de ma vie, c'est le Barça. C'est le club que j'aime et que j'aimerai toute ma vie. Barcelone est le meilleur club du monde et y avoir passé plusieurs années m'a forcément aidé à remporter tous ces titres individuels » , a affirmé l’Argentin dans des propos relayés par RMC Sport .

Le Barça a apprécié les déclarations de Lionel Messi

Un bel hommage de la part de l’ancien joueur du PSG, qui avait été contraint de quitter la Catalogne à l’été 2021 alors que le Barça connaissait d’importants problèmes financiers. En interne, la direction du FC Barcelone aurait d’ailleurs énormément apprécié ces propos tenus par Lionel Messi. C’est en tout cas ce qu’affirme Roger Torello, journaliste pour le média catalan Mundo Deportivo .

Un hommage est prévu fin 2024 pour Lionel Messi