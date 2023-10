Une star déclare sa flamme à Cristiano Ronaldo !

Benjamin Labrousse

Champion du monde WBC, Tyson Fury affronte Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l’UFC ce samedi soir à Riyadh. Un combat d’anthologie, auquel assistera un certain Cristiano Ronaldo. Alors que le quintuple Ballon d'Or avait été aperçu aux côtés du Camerounais, ce dernier a pu rencontrer le « Gypsy King », qui lui a délivré un beau message.

Il s’agit de l’un des combats les plus attendus de l’année. Ce samedi, aux alentours de 23h heure française, Tyson Fury et Francis Ngannou vont se livrer une véritable bataille à Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Le Camerounais, spécialiste de MMA (arts martiaux mixtes), va donc se plier à la discipline reine du Britannique : la boxe.

La grande annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir https://t.co/YZurKAnlFp pic.twitter.com/RCjx9PZoGF — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Cristiano Ronaldo sera présent à Riyadh pour le combat Fury-Ngannou

Mais ce combat extrêmement attendu a également bénéficié d’un engouement médiatique sans précédent. Et pour cause, certaines stars comme Cristiano Ronaldo seront présentes. Le Portugais évoluant à Al-Nassr avait d’ailleurs rencontré Francis Ngannou à plusieurs reprises ces derniers jours. Et alors que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC s’était montré très élogieux à son égard, Tyson Fury a lui aussi eu l’occasion de converser avec le quintuple Ballon d’Or.

« Cristiano, tu es le plus grand footballeur »