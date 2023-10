PSG : Un transfert à 15M€ en danger ?

Axel Cornic

Cet été, luis Campos a réussi à boucler plusieurs arrivées importantes au Paris Saint-Germain, mais il a surtout dégraissé l’effectif en se séparant d’un grand nombre d’indésirables. C’est le cas avec Renato Sanches, qui un an après son arrivée a été prêté à l’AS Roma avec option d’achat et qui pourrait rapporter au total 15M€ dans les caisses du club parisien.

Arrivé sous les indications de Luis Campos et de Christophe Galtier lors de l’été 2022, Renato Sanches n’a jamais convaincu au PSG. La faute à des blessures à répétition qui ne lui ont jamais permis de s’installer au milieu de terrain.

Mercato : Le PSG snobé par le «futur Mbappé» ? https://t.co/f0t4zE8PZZ pic.twitter.com/BXy3WYgzw4 — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Une saison et puis s’en va

Cette saison décevante, au cours de laquelle il n’aura disputé que 905 minutes de jeu toutes compétitions confondues pourrait bien être la seule sous les couleurs du PSG. L’international portugais a en effet été prêté à l’AS Roma lors du dernier mercato et le deal comprendrait une option d’achat à 14M€, ce qui ferait un gain total de 15M€ avec les 1M€ de son prêt payant.

La Roma des gros doutes sur Renato Sanches