Sa malédiction continue après le PSG, Mourinho enrage

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a prêté Renato Sanches à l'AS Rome. Le Portugais espère se refaire une santé en Italie, mais c'est déjà compliqué pour lui. En effet, le milieu de terrain est actuellement blessé, et il ne peut donc pas aider son équipe. Cela agace donc José Mourinho, qui voudrait bien pouvoir compter sur son compatriote portugais.

Le PSG a opéré une grande lessive estivale. Le club de la capitale s'est débarrassé de nombreux joueurs. C'est le cas de Leandro Paredes et de Renato Sanches par exemple. Les deux milieux de terrain ont rejoint d'ailleurs rejoint le même club : l'AS Rome.

Renato Sanches est encore blessé

Leandro Paredes s'est engagé définitivement avec l'AS Rome, alors que Renato Sanches est prêté avec option d'achat. Cette dernière sera levée si le Portugais dispute un nombre précis de matches. Il est pour le moment difficile que cela se réalise, car l'ancien Lillois est actuellement blessé, comme cela a souvent été le cas au PSG.

Bonne nouvelle au PSG, cette star jubile https://t.co/C7DGFHwljt pic.twitter.com/3w2FTAXNqW — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Mourinho voudrait bien pouvoir compter sur Sanches