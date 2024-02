Une star du Real Madrid provoque une révolution

Jean de Teyssière

Durant la rencontre entre Getafe et le Real Madrid le 1er février dernier (victoire 2-0 du Real Madrid), la polémique avait enflé autour de Jude Bellingham puisque ce dernier est filmé lorsqu'il semble insulter Mason Greenwood de « violeur. » Le club de la banlieue de Madrid avait alors saisi la Ligue espagnole pour sanctionner Jude Bellingham. Une enquête est en cours, mais la Fédération espagnole ne sait pas trop comment étudier cette plainte, puisqu'il s'agit de quelque chose d'inédit.

Jude Bellingham risque gros. Le 1er février dernier, alors que son club affronter Getafe, le numéro 5 madrilène semble insulter Mason Greenwood de violeur. L'international anglais, est arrivé en Espagne cette saison suite à la rupture de contrat de Manchester United après avoir été accusé de violences conjugales et tentative de viol. Ces plaintes seront classées sans suite mais le joueur était devenu un poids pour le club anglais.

Getafe demande l'ouverture d'une enquête

Après la rencontre entre Getafe et le Real Madrid, le club espagnol a décidé de saisir la ligue espagnole de football pour qu'une enquête et des sanctions soient portées sur Jude Bellingham. Une situation inédite puisqu'il s'agit de propos présumés, qui n'ont même pas été inscrits dans le rapport de fin de match de l'arbitre, indique Marca . Auparavant, ce qui se passait sur le terrain sans avoir été vu par l'arbitre n'était pas passible de sanction...

