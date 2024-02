Coup dur pour le «nouveau Zidane», c’est la panique au Real Madrid ?

Hugo Chirossel

Samedi soir, le Real Madrid s’est largement imposé lors de la réception de Gérone dans le choc de la 24e journée de Liga (4-0). Mais alors que les Merengue se déplaceront sur la pelouse RB Leipzig mardi en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a annoncé que Jude Bellingham souffrait d’une entorse de la cheville.

« Je me souviens qu'en termes de qualité, Zidane était meilleur, mais Bellingham est plus complet. Son déplacement sur le premier but… peu de joueurs peuvent le faire . » Carlo Ancelotti a été dithyrambique envers ses joueurs samedi, après la victoire du Real Madrid face à Gérone (4-0), et notamment Jude Bellingham.

Bellingham touché à la cheville

Une rencontre au cours de laquelle l’international anglais s’est une nouvelle fois illustré, en inscrivant le deuxième but du Real Madrid, parfaitement servi par Vinicius Junior, puis le troisième. Cependant, Jude Bellingham a cédé sa place peu avant l’heure de jeu à Brahim Diaz et sa présence contre le RB Leipzig mardi en Ligue des champions n’est pas encore assurée.

« J’espère qu’il pourra récupérer d’ici mardi »