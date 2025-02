«Seulement des frites et des pâtes», les terribles habitudes de Kylian Mbappé !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les punchlines les plus célèbres de Kylian Mbappé, on se souvient notamment du « il va falloir bien manger bien dormir ». Alors au PSG, le Français n’avait pas hésité à interpeller ses coéquipiers, Neymar en premier, sur l’hygiène de vie. Mais voilà qu’au cours de sa carrière, Mbappé n’a visiblement pas eu les meilleures habitudes alimentaires.

En 2023, après une défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n'avait pas hésité à interpeller le reste de ses coéquipiers avant le retour face au club bavarois. Le désormais joueur du Real Madrid avait alors balancé en direct : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien et dorme bien ». Mbappé avait ainsi mis l’accent sur une bonne hygiène de vie, lui qui n’aurait toutefois pas été le plus exemplaire, notamment en ce qui concerne le « bien manger ».

« Quand j’étais petit, c’était seulement des frites et des pâtes »

Avant le derby face à l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé a accordé une interview aux médias du Real Madrid. A l’occasion de celle-ci, l’attaquant merengue a fait certaines révélations, faisant notamment savoir : « Le plat que je ne voulais pas manger quand j’étais petit ? Que je ne voulais jamais manger ? Il y en a beaucoup. Quand j’étais petit, je voulais seulement manger des frites et des pâtes. Tout le reste, je ne voulais pas manger. Mais maintenant, j’ai changé. J’ai ouvert mon esprit pour manger de tout, mais quand j’étais petit, c’était seulement des frites et des pâtes. Le reste non ».

« Une certaine consommation d’alcool »

Si Kylian Mbappé a donc résolu ses problèmes d’habitudes alimentaires, son hygiène a tout de même été pointée du doigt au cours des derniers mois. C’est Romain Molina qui avait ainsi balancé sur les sorties nocturnes du joueur du Real Madrid ainsi que sa consommation d’alcool : « Le plus terrible dans cette histoire, tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira. Quand tu as quelqu'un qui commence, comment je pourrais dire, à sortir beaucoup et avoir une certaine consommation d'alcool, c'est rarement bon signe. Neymar c'était pareil ».