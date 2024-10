Real Madrid - Mbappé : Une légende retarde son plan

Arnaud De Kanel

Avec la présence de Vinicius Jr dans l'effectif du Real Madrid, Kylian Mbappé a été contraint de prendre le numéro 9, délaissant ainsi son numéro 7. Or, l'attaquant français espère hériter du numéro 10, actuelle propriété de Luka Modric. Mais le Croate se verrait bien rempiler une saison supplémentaire.

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a fait grand bruit cet été. Le moindre pas du Français est observé et analysé. L'un des premiers dossiers évoqués avant même son arrivée concernait le numéro de maillot. Alors qu'il a pour habitude de revêtir le numéro 7 en club et le 10 en équipe de France, Mbappé a du se contenter du numéro 9 au Real Madrid. Néanmoins, il garde le 10 en ligne de mire en cas de départ de Luka Modric. Ce numéro lui était déjà promis cet été mais le Croate a finalement prolongé. Et le Ballon d'Or 2018 pourrait encore repousser le plan de l'international tricolore puisqu'il ne semble pas pressé à l'idée de raccrocher les crampons.

Modric ne pense pas à la retraite

D'après les informations de José Felix Diaz, journaliste pour MARCA, Luka Modric ne penserait pas à prendre sa retraite. Revigoré depuis quelques semaines, le Croate reprend de l'importance et de l'influence dans l'effectif madrilène. Carlo Ancelotti lui a redonné de la confiance et il en fait bon usage, au point de retrouver une place de titulaire dans l'entrejeu grâce à sa créativité.

Ancelotti compte sur Modric

« Luka Modric ? C'est un honneur et un plaisir de l'entraîner, de travailler avec lui. Tout ce qu'il a pu réaliser et ce qu'il est en train de réaliser, il le mérite. C'est un professionnel fantastique et un homme exceptionnel », confiait Carlo Ancelotti au sujet de Luka Modric. Le Croate semble donc parti pour poursuivre l'aventure et retarder le plan de Kylian Mbappé qui devrait donc arborer le numéro 9