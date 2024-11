Real Madrid : Mbappé prend rendez-vous, c'est un échec !

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, force est de constater que tout n'est pas rose dans la vie de Kylian Mbappé tant sur le terrain qu'en dehors. De nouvelles révélations troublantes concernant son absence en équipe de France ont été faites par le journaliste Romain Molina. Mbappé a essayé de laisser parler le terrain, mais est resté muet ce samedi.

Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France ! C'est la grande annonce effectuée par Romain Molina vendredi soir. Le journaliste a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube par le biais de laquelle il dévoile un ras-le-bol de Mbappé envers les médias français qui seraient à l'origine du désamour dont il fait preuve actuellement dans l'hexagone.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Kylian Mbappé a pris rendez-vous avec les Madridistas...

Au sein du vestiaire de Didier Deschamps, certains joueurs commenceraient d'ailleurs à en avoir marre du comportement de Kylian Mbappé qui serait même qualifié de «princesse». Dans l'oeil du cyclone notamment en raison de sa nouvelle absence, la deuxième consécutive, du rassemblement de l'équipe de France, Mbappé a fait passer un message sur ses réseaux sociaux vendredi à l'approche de la rencontre entre le Real Madrid et Osasuna samedi après-midi.

...mais n'a pas marqué face à Osasuna

« Madridistas, on se voit demain ! Allons-y ensemble comme toujours ! ¡HALA MADRID! ». Voici la légende de la publication Instagram de Kylian Mbappé. Cependant, au cours de la victoire fleuve merengue au Santiago Bernabeu, le numéro 9 du Real Madrid n'a pas trouvé le chemin des filets contrairement à Jude Bellingham et à Vinicius Jr par trois fois (4-0). Un rendez-vous raté donc pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG et capitaine de l'équipe de France.