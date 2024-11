Real Madrid : Il annonce du jamais vu pour Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, la première fut réussie, mais depuis, les performances du capitaine de l'équipe de France sont plus ternes à la Casa Blanca. Pour ce qui est des Bleus, Mbappé ne souhaiterait plus y retourner pour le moment d'après le journaliste Romain Molina. Aux yeux d'Emmanuel Petit, la descende aux enfers est inédite pour un joueur du calibre de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la forme de sa carrière actuellement. La recrue phare du Real Madrid cet été n'a pas perdu tout son sens du but puisqu'il est quand même parvenu à trouver le chemin des filets à huit reprises depuis le début de la saison. Toutefois, son intégration au sein de l'animation offensive chez le champion d'Europe n'est pas une totale réussite à l'instant T.

«Je ne me rappelle pas avoir vu un joueur de ce calibre descendre aussi rapidement»

La preuve par l'exemple lors des grandes affiches du Real Madrid en ce début de saison. Contre le FC Barcelone, à un poste d'attaquant axial qu'il affectionne guère, Kylian Mbappé s'est retrouvé en position illicite pas moins de 8 fois. De plus, son langage corporel laisse entendre qu'il est perdu par moments à la pointe de l'attaque merengue. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Mbappé n'est plus aussi intraitable qu'avant par le biais de ses performances ou sa communication. Le champion du monde 2018 semble traîner son spleen et pourrait gâcher tout ce qu'il a bâti jusqu'ici du point de vue d'Emmanuel Petit. « Mbappé est-il en train de tout gâcher ? Ca y ressemble depuis maintenant 16 mois. Beaucoup de choses se sont passées à la fois sur le terrain et à l'extérieur qui ont nui à son image. De mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu un joueur de ce calibre descendre aussi rapidement dans l'estime, dans l'amour des gens ».

«Lui qui était sur un piédestal et qui était un monstre sacré»

Sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme, le champion du monde 98 ne comprend pas ce qui a pu se passer pour que la situation soit telle qu'elle est en cette fin d'année 2024. « En plein milieu de carrière, lui qui était sur un piédestal et qui était un monstre sacré, et que tout le monde était devant lui en lui prêtant allégeance. Il a gagné des titres importants et extrêmement décisif pendant de nombreuses années ».