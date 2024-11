Real Madrid : Kylian Mbappé paye cash sa fin au PSG ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a accueilli Kylian Mbappé à la dernière intersaison au terme d'une fin de saison compliquée pour le joueur tant avec le PSG que l'équipe de France. D'ailleurs, ses problèmes physiques et d'adaptation à l'exigence du Real Madrid pourraient provenir de sa vie nocturne à Paris si l'on se fie aux déclarations de Lionel Charbonnier.

Dans le cadre du 1/8ème de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich en 2023, Kylian Mbappé avait envoyé un message à ses coéquipiers en leur demandant de bien manger et de bien dormir. Cependant, déjà à cette époque, Mbappé ne respectait pas vraiment cette consigne lui-même selon Lionel Charbonnier.

«Le Mbappé qui dormait et mangeait bien depuis 2 ans il était avec Achraf Hakimi. Les deux ont mené une vie incroyable»

Pendant l'After Foot de vendredi soir, le champion du monde 98 a confirmé la tendance évoquée par le passé par Daniel Riolo : Kylian Mbappé a profité de la vie nocturne parisienne lors des derniers mois de son contrat au PSG. Et ce, avec son ami Achraf Hakimi.

« Au Real Madrid dans le vestiaire quand tu entres, tu n'es plus sur le toit du monde, tu n'es plus rien. Et tu dois redescendre de ton piédestal. Mentalement, c'est compliqué, plus 2,3 affaires extrasportives qui sont compliquées, plus 2,3 affaires quand il était à Paris lorsqu'il n'était plus le Mbappé qui dormait et mangeait bien depuis 2 ans il était avec Achraf Hakimi. Les deux, je peux te dire qu'ils ont mené une vie incroyable. Tout ça fait que la machine s'est enrayée, fatiguée, le mental s'est fatigué et il est au pied du mur. Mentalement il n'y arrive pas. S'il ne marque pas son penalty, ce n'est pas une question technique, c'est une question d'aura, de karma. Le karma n'est plus avec lui ».

«Il côtoyait le Président de la République, il s'est vu beau, il s'est cru sur le toit du monde»

L'ancien gardien, intervenant régulier de RMC, a au passage soulevé la grande différence pour Kylian Mbappé entre le Real Madrid et le PSG.

« Au PSG, Mbappé avait énormément d'occasions. Aujourd'hui, le Real il n'en a pas autant. Il le savait parce que son jeu est basé sur la vitesse. Plus il va vieillir, moins il aura de vitesse, c'est physiologique, ce n'est pas spécifique, tous les joueurs du monde sont comme ça. Son vrai problème aujourd'hui ne provient pas de la vitesse, il est mental. On lui a fait du mal, il s'est fait aussi beaucoup de mal. Il était dans une sphère où il est passé d'à côté de Dieu, il côtoyait le Président de la République, il s'est vu beau, il s'est cru sur le toit du monde. Et là il retombe dans la vérité, le joueur lambda ».