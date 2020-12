Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L'énorme aveu de Courtois sur sa relation avec Zidane !

Publié le 30 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Deux ans et demi après son arrivée au Real Madrid, Thibaut Courtois s'est confié sur son arrivée chez les Merengues et son adaptation, loin d'être facile. Le portier international belge s'est notamment exprimé sur sa relation distante avec Zinedine Zidane à son arrivée...

Recruté pour endosser le rôle de successeur d'Iker Casillas au Real Madrid, Thibaut Courtois à eu du mal a faire face à la pression lors de son arrivée au Real Madrid, ayant même du mal à s'imposer face à Keylor Navas avant son départ au PSG lors de l'été 2019. Si le portier belge a su se faire une place au fil des mois, le retour de Zinedine Zidane sur le banc Merengue en 2019 n'a pas été simple pour le gardien de 28 ans, alors que le technicien français ne semblait pas lui accorder sa confiance à son arrivée. Alors qu'il n'a désormais plus aucun souci d'acclimatation, Thibaut Courtois est revenu sur ses débuts sous les ordres de Zinedine Zidane.

« J'ai eu une bonne conversation avec lui à l'été 2019 »