Mbappé - Real Madrid : La solution est annoncée

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Kylian Mbappé traverse une période très compliquée. L’ancien du PSG réalise des débuts mitigés au Real Madrid, et a vécu un cauchemar ce mercredi soir face à Liverpool en Ligue des Champions. Pour Eric Di Meco, Mbappé doit absolument se focaliser à fond sur le terrain, afin de retrouver son meilleur niveau.

Un naufrage. Défait par Liverpool ce mercredi soir en Ligue des Champions (2-0), le Real Madrid n’a pas pu compter sur un grand Kylian Mbappé. Brouillon dans le jeu, le Français arrivé cet été a également manqué un penalty crucial pour les Merengue. Après la rencontre, Carlo Ancelotti tenait néanmoins à protéger sa star, qui traverse une mauvaise passe.

Real Madrid : Mbappé traumatisé par le PSG ? https://t.co/9Nx59ZK8jB pic.twitter.com/iwi8TUCyeC — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien »

« Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel », a lâché l’Italien à propos de Mbappé.

« Il faut qu’il se recentre sur le football »

Présent dans le Super Moscato Show ce jeudi, Eric Di Meco s’est exprimé sur la mauvaise passe de Kylian Mbappé : « Toutes ses histoires de conflit avec le PSG, son Euro, son aventure en Suède, ça l’a fragilisé. Quand tu joues au foot, tu as la pression. De notre temps, hors du terrain, tu ne l’avais pas cette pression. Eux, en dehors du terrain, ça ne s’arrête jamais. Il est obligé de privatiser un lieu pour faire la fête, donc forcément, quand footballistiquement ça ne va plus, rien ne va. Il faut qu’il se recentre sur le football, et puis je pense qu’il n’a pas perdu ses qualités », a lâché l’ancien de l’OM.