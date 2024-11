Mbappé fait de la peine, il se fait détruire en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis qu’il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé a de nouveau été éclipsé par Vinicius Junior auteur d’un triplé contre Osasuna (4-0). La prestation du Français est encore loin de convaincre et de répondre aux attentes suscitées pas sa signature. Walid Acherchour estime même que l’ancien joueur du PSG «fait de la peine».

Non convoqué par Didier Deschamps pour les deux matches contre Israël et l'Italie, Kylian Mbappé est toujours au cœur de la polémique, et sur le plan sportif, la large victoire du Real Madrid contre Osasuna (4-0) ne lui a pas permis de lever les doutes. Et pour cause, pendant que Vinicius Junior inscrivait un doublé, le Français décevait. Et Walid Acherchour dresse un constat accablant.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Acherchour charge Mbappé

« Qu’est-ce que tu veux dire sur Mbappé ? Je pense que ça fait l’unanimité maintenant. On voit ce qu’il se passe, il est perdu, il est noyé. Autant sur les 60 premières minutes, tout n’est pas à jeter loin de là », lâche le journaliste au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«Quand on compare la performance de Vinicius et celle de Mbappé, elle fait mal aux yeux»

« Autant les 20 dernières minutes, quand il y a 4-0, que Vinicius et Bellingham sortent, qu’il joue à gauche comme tout le monde le désire pour qu’il retrouve ses aptitudes, là ouais il m’a fait de la peine footballistiquement. Je pensais qu’il était sur une phase descendante mais là il est en train de tomber très très bas et même dans l’expression du visage, dans le body language, je le trouve parfois très très marqué. Quand on compare la performance de Vinicius et celle de Mbappé, elle fait mal aux yeux », ajoute Walid Acherchour.