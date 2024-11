Mbappé : En plein calvaire, Ancelotti interpelle le vestiaire du Real Madrid !

Jean de Teyssière

Face à Liverpool en milieu de semaine pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid a perdu son troisième match dans la compétition et Kylian Mbappé a réalisé le pire match de sa carrière. Pour que tout rentre dans l’ordre, Ancelotti souhaite que sa défense devienne solide et alors la confiance reviendra à tous les niveaux.

Kylian Mbappé vit le moment le plus compliqué de sa carrière. Depuis son arrivée au Real Madrid, il ne cesse de cumuler les matchs ratés et celui face à Liverpool mercredi dernier en est le parfait exemple. Carlo Ancelotti doit trouver une solution et il semble l’avoir justement trouvée.

Real Madrid : «Indigne», la grosse sortie sur Mbappé ! https://t.co/AD0TKkri7s pic.twitter.com/eC42zl9zAg — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Partir de la base qui est la défense»

Interrogé en conférence de presse sur les difficultés du Real Madrid en ce début de saison, Carlo Ancelotti a tenté d’apporter un début de solution : « Je ne parlais pas du cas spécifique de Mbappé. Quand il y a un moment de difficulté, on a tendance à compliquer les choses, mais quand une équipe manque de quelque chose, il faut simplifier les choses et partir de la base, qui est la défense. »

«Cela me donne confiance»

« Cela me donne confiance que l'équipe commence à bien défendre, car c'est la base du football » poursuit-il ensuite. Les coéquipiers de Kylian Mbappé sont avertis : s’efforcer à mieux défendre pour reprendre de la confiance et libérer leur attaquant.