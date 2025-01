Mbappé a tenu sa promesse, c'est bluffant !

Amadou Diawara

Arrivé au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a eu de grosses difficultés pour s'acclimater sous ses nouvelles couleurs. Conscient de ses problèmes d'adaptation, le numéro 9 du Real Madrid a promis qu'il allait inverser la tendance. Ce qu'il a réussi à faire, et ce, avec brio.

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. En effet, la star de 26 ans a rejoint le club de ses rêves librement et gratuitement l'été dernier.

Real Madrid : Mbappé a promis de revenir au top

Lors de ses premières semaines au Real Madrid, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette. En effet, le numéro 9 merengue n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau. Conscient de ses difficultés, Kylian Mbappé a promis qu'il allait trouver le moyen de revenir au top. Et il a tenu sa promesse.

Real Madrid : Mbappé est en pleine bourre

Selon les informations de Relevo, Kylian Mbappé aurait assuré à ses coéquipiers et à Florentino Pérez qu'il allait se ressaisir, et ce, après son mauvais match contre l'Athletic (défaite 2-1 le 4 décembre). Pour rappel, l'ancien numéro 7 du PSG avait manqué un penalty lors de cette rencontre. D'ailleurs, Kylian Mbappé a fait la même promesse aux supporters du Real Madrid via Instagram. « C'est un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour changer la situation et montrer qui je suis », avait-il écrit en légende d'une photo postée sur le réseau social. Aujourd'hui, Kylian Mbappé peut afficher un large sourire, puisqu'il a réussi à retrouver la pleine possession de ses moyens.