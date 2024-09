Les galères s’enchaînent au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid doit se passer de David Alaba, qui n’a pas encore repris après sa rupture des ligaments croisés, et d’Eduardo Camavinga, touché au genou. Jude Bellingham est lui aussi absent, et ce sont désormais Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni et Ferland Mendy qui sont touchés.

Encore une fois, le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures. La saison dernière, les Merengue avaient perdu Eder Militao et Thibaut Courtois dès le mois d'août, victimes d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure dont souffre également David Alaba depuis le mois de décembre, lui qui n’a toujours pas fait son retour à la compétition. En plus de l’international autrichien, le Real Madrid doit également faire sans Eduardo Camavinga depuis le début de la saison, touché au genou et dont le retour est espéré pour le mois d’octobre.

Ceballos absent plusieurs semaines

Sorti sur blessure dimanche lors de la victoire face au Betis Séville (2-0), Dani Ceballos va lui aussi manquer plusieurs semaines de compétition. « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Dani Ceballos par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une entorse de grade III avec atteinte ligamentaire à la cheville droite. En attente d'évolution », a indiqué le Real Madrid ce lundi via un communiqué. Convoqués en équipe de France lors de cette trêve internationale, Aurélien Tchouameni et Ferland Mendy se sont eux aussi blessés contre le Betis Séville.

Tchouameni et Mendy forfaits en équipe de France

Le milieu de terrain âgé de 24 ans est touché au pied gauche et a été contraint de déclarer forfait. Il sera remplacé par Mattéo Guendouzi, qui n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis mars dernier et la victoire en match amical face au Chili (3-2). Comme son coéquipier au Real Madrid, Ferland Mendy, touché au tibia, a lui aussi dû renoncer à sa convocation en Bleu et Didier Deschamps a décidé de le remplacer par Lucas Digne. Des blessures auxquelles il faut ajouter celle de Jude Bellingham, blessé à la jambe droite il y a une dizaine de jours et dont la durée d’indisponibilité est estimée à un mois.