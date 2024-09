Mbappé - Vinicius Jr : Panique au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a bouclé un très joli coup cet été avec l’arrivée libre de Kylian Mbappé. L’ancienne star du PSG a rejoint une attaque de folie avec Rodrygo et Vinicius Jr. Mais le trio ne fonctionne pas aussi bien qu’espéré en ce début de saison. Et le fait que les choses finissent par déraper entre le capitaine de l’équipe de France et Vinicius Jr ferait paniquer les Merengue.

Kylian Mbappé a mis fin à son aventure au PSG cet été. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid et a rejoint une attaque de folie composée de Rodrygo et Vinicius Jr. Mais tout ne fonctionne pas exactement comme prévu depuis le début de saison pour le trio. Cela a notamment valu quelques critiques envers Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Le Real Madrid craint un clash Mbappé - Vinicius Jr

Et comme le rapporte MARCA, le Real Madrid resterait attentif à l’évolution de la relation entre les deux stars. Le club madrilène souhaite que tout se passe très bien entre eux. La moindre friction sur le terrain ferait ainsi paniquer les Merengue, qui voudraient éviter un potentiel clash dans le vestiaire.

Tout va bien entre les deux stars

Pour le moment, la relation semble plutôt amicale entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas hésité à lui offrir le penalty ce dimanche contre Las Palmas, permettant au capitaine de l’équipe de France d’inscrire un doublé en championnat. À voir si cela ne se détériorera pas par la suite.