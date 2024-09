Mbappé : Le Real Madrid s’enflamme pour l’avènement de sa star !

Thomas Bourseau

Le Santiago Bernabeu a enfin pu célébrer Kylian Mbappé pour autre chose que sa présentation XXL le 16 juillet dernier. Dimanche soir, Mbappé a signé un doublé dans l’antre mythique du Real Madrid et a au passage débloqué son compteur buts en Liga au bout de la quatrième journée. Une fête que le « Bernabeu attendait » selon Rodrygo Goes qui n’a pas été son unique coéquipier à réagir.

Kylian Mbappé a enfin franchi le mur qui se dressait sur sa route et le début de sa légende au Real Madrid. Dimanche soir, sur la pelouse du Santiago Bernabeu, la recrue phare du club merengue est parvenue à inscrire ses deux premiers buts en Liga. Une prouesse derrière laquelle il courrait depuis le début de la saison et les trois premières journées de championnat.

Real Madrid : La punchline de Mbappé sur les critiques ! https://t.co/U2BUEQ6s7s pic.twitter.com/pwvJThzHJ7 — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Mbappé a «faim pour plus» après ses premiers buts au Bernabeu

Finalement, grâce à une passe décisive de Federico Valverde ainsi qu’à un penalty obtenu et offert pat Vinicius Jr, Kylian Mbappé a signé un doublé contre le Betis Séville pour le compte de la 4ème journée de Liga. Après la rencontre, Mbappé a publié une publication Instagram par le biais de laquelle il n’a pas manqué de communiquer ses ambitions : « Faim pour plus ». Dans la section des commentaires du post du champion du monde tricolore, plusieurs de ses coéquipiers du Real Madrid l’ont chaudement félicité.

«Le Bernabeu l’attendait»

Son compère d’attaque qu’est Rodrygo Goes a ouvert le bal avec un : « Le Bernabeu l’attendait », à savoir le fait de pouvoir célébrer son premier but en Liga. Les socios merengue en ont eu pour leur argent puisque l’hymne du Real Madrid a retenti à deux reprises dimanche contre le Betis Séville, et à chaque fois pour Kylian Mbappé. Jude Bellingham, qui était dans les tribunes en raison de sa blessure, a commenté : « Cooking » voulant signifier qu’il continue de préparer du lourd. Et Vinicius Jr, qui a laissé Mbappé tirer le penalty du 2-0 a jugé que c’était « facile » pour le capitaine de l’équipe de France. Thibaut Courtois, Brahim Diaz ou encore Antonio Rüdiger pour ne citer qu’eux, se sont aussi laissés aller dans la section commentaires.