Kylian Mbappé fait le buzz, la décision qui peut lui faire gagner de l’argent

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé a parfois fait le buzz, avec des phrases désormais célèbres comme « Moi, tu m'parles pas d'âge ». Très attentif à ses droits d’images notamment, l’attaquant français a récemment confirmé que ses punchlines sont protégées par des droits d’auteurs, lui rapportant de l’argent supplémentaire.

Faisant partie des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé est également l’un de ceux qui gèrent au mieux leur image. Adepte des punchlines en tout genre, l’attaquant français a souvent défrayé la chronique avec des phrases en tout genre.

Mbappé fait déposer ses phrases cultes

Parmi les frasques les plus connues de l’attaquant du Real Madrid, on peut notamment retrouver les : « Moi, tu m'parles pas d'âge », ou encore « Le football il a changé ». A la fin du mois de février, le quotidien espagnol AS révélait que Kylian Mbappé avait décidé de protéger ses droits sur ces expressions désormais iconiques. Ainsi, le capitaine de l’équipe de France a effectué les démarches nécessaires en enregistrant ces dernières auprès de EUIPO, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

« Oui, celle-là je l’ai déposée »

Auprès de l’émission Clique de Canal +, Mbappé a d’ailleurs confirmé ces révélations de la presse espagnole. « Avec la nouvelle génération et les réseaux sociaux, même une phrase simple ça devient une phrase culte. Si je l’ai déposée ? Oui, celle-là je l’ai déposée », a ainsi affirmé l’ancienne star du PSG.