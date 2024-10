Kylian Mbappé : «Ça m’énerve…», elle balance en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance très décevante samedi soir lors du grand Clasico contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé est largement décrié par les observateurs. Et en direct dans le Canal Football Club, l’ancienne joueuse française Laure Boulleau s’est lâchée sur l’attaquant tricolore du Real Madrid en pointant du doigt son état d’esprit et son manque de niaque.

Y a-t-il un problème Kylian Mbappé au Real Madrid ? L’ancienne star du PSG était logiquement attendue au tournant samedi pour le choc face au FC Barcelone, mais sa performance a finalement viré au fiasco : Mbappé a perdu plusieurs duels, et il a surtout été signalé hors-jeu à… huit reprises dans ce match. Un triste record pour le numéro 9 du Real Madrid, qui semble avoir perdu de sa superbe depuis plusieurs mois.

Real Madrid : Mbappé dit adieu à un objet de grande valeur ! https://t.co/IlOg6l2soT pic.twitter.com/Az6b7SMXJ1 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Il a perdu la faim »

En direct dans le Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau s’est lâchée au sujet de Mbappé après son match complètement raté contre le Barça : « Après le match d'hier, je me suis dit qu'il n’était plus le joueur top mondial qu'on a connu il y a quelques années. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, il n'est plus le même. Je trouve que samedi c'était encore flagrant. Il y a une déception sur la qualité de ses appels, mais ce qui m'énerve c'est que je trouve qu'il a perdu cette faim d'efforts, la volonté de se faire mal, de faire les courses », estime l’ancienne joueuse du PSG.

« Une caricature »

« Je me souviens de lui en 2018 avec de la vitesse, de l'explosivité et de la finition. Là, c'était presque une caricature avec tous ses hors-jeux », poursuit Laure Boulleau, visiblement frustrée par la tournure que prend la carrière de Kylian Mbappé depuis maintenant plusieurs mois, entre la fin de son histoire gâchée au PSG et ses débuts peu reluisants au Real Madrid.