Vinicius Jr - Ballon d’Or : Le Real Madrid part au clash, voilà ce qu'il s'est passé en interne

Pressenti pour remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr a finalement été devancé par Rodri. En signe de contestation, le Real Madrid a annulé son déplacement à Paris et donc boycotté la cérémonie. Le quotidien Marca a apporté des précisions sur la décision du club et de son joueur.

Annoncé comme le grand favori du Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr doit finalement se contenter de la deuxième position. Ce lundi soir, c’est Rodri qui a été sacré au théâtre du Chatelet grâce à ses prestations avec Manchester City et l’Espagne, de quoi provoquer la colère du Real Madrid, qui a annulé à la dernière minute son déplacement vers la capitale. Une décision sur laquelle est revenue la presse espagnole.

Ballon d'or : La défaite de Vinicius Jr est-elle scandaleuse ? https://t.co/FiOF0h9roh pic.twitter.com/OFjq4kt3oy — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Les coulisses du boycott

Comme l’explique Marca, Vinicius Jr et le Real Madrid s'étaient préparés à débarquer à Paris ce lundi en début d'après-midi, mais les premiers doutes sont apparus dimanche soir lorsque l'entourage du Brésilien a eu vent d’un autre vainqueur. Un scénario auquel ne croyait pas le club espagnol à ce moment-là. Ce n'est que le lundi en fin de matinée, après vérification, que le Real Madrid a décidé d’annuler sa venue dans la capitale française.

Rupture totale entre le Real Madrid et l’organisation du Ballon d’Or

Vinicius Jr a été le premier à décider de ne pas se déplacer, avant que le club en fasse de même lundi. Le programme prévu a alors été annulé, alors que des événements et même une fête avaient d’ores et déjà été planifiés à Paris. Marca l’assure, la rupture est désormais totale entre le Real Madrid et France Football, qui organise la cérémonie du Ballon d’or. Au sein du club, on estime même que les récompenses décernées n’ont plus aucune valeur. L'arrivée de l'UEFA comme partenaire du Ballon d'Or est un autre facteur qui tend le Real Madrid, à l’initiative du projet de la SuperLigue qui a pour but de concurrencer l’organisme du football européen.