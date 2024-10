Une star internationale se moque du Real Madrid !

Amadou Diawara

Depuis quelques jours, le Real Madrid vit un véritable cauchemar. Après avoir perdu 4-0 face au FC Barcelone au Santiago Bernabeu, le club merengue a vu trois joueurs de son effectif se faire devancer par Rodri au classement du Ballon d'Or : Vinicius Jr, Jude Bellingham et Dani Carvajal. D'ailleurs, Natalie Portman a chambré la Maison-Blanche ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.

Les trois derniers jours sont à oublier pour le Real Madrid. Ce samedi soir, le club merengue s'est fait écraser par le FC Barcelone à domicile. En effet, le Barça est allé s'imposer 4-0 sur la pelouse du Santiago Bernabeu, et ce, pour le compte de la 11ème journée de Liga. Et ce lundi soir, Rodri a piqué la vedette à trois joueurs du Real Madrid : Vinicius Jr, Jude Bellingham et Dani Carvajal.

Le Barça a battu le Real 4-0 à Madrid

Ce lundi soir, le Ballon d'Or 2024 a été sacré au théâtre du Châtelet de Paris. Etincelant sous les couleurs du Real Madrid la saison dernière, Vinicius Jr était le grand favori pour remporter le Graal. Toutefois, c'est Rodri qui a hérité du précieux. Vinicius Jr a donc dû se contenter de la deuxième place, devançant ses autres coéquipiers merengue : Jude Bellingham (3ème) et Dani Carvajal (4ème).

Natalie Portman s'est moqué du Real Madrid

Ayant senti que Vinicius Jr n'allait pas soulever le Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, la délégation du Real Madrid a boycotté la cérémonie, préférant rester en Espagne pour assister au sacre de Rodri. Au contraire, Natalie Portman était de la partie. D'ailleurs, la célèbre actrice a chambré la Maison-Blanche. Alors qu'elle posait avec Lamine Yamal, Dani Olmo et Pau Cubarsi - trois joueurs du FC Barcelone - Natalie Portman a mimé le chiffre 4 avec ses doigts, faisant ainsi référence à la victoire catalane 4-0 sur la pelouse du Real Madrid ce samedi soir.