Gros coup de pression du Real Madrid !

La cérémonie du Ballon d’Or s’est déroulée sans la présence du Real Madrid, qui a décidé de la boycotter quand il a compris que ni Vinicius, Jr, ni Dani Carvajal, ne seraient élus. Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a assuré que personne n’a été mis au courant à l’avance, même si la Casa Blanca, comme d’autres clubs, lui ont mis la pression.

C’est finalement Rodri, champion d’Angleterre avec Manchester City et d’Europe avec l’Espagne, qui est devenu le 68e Ballon d’Or. Contrairement à ce qu’annonçait la presse espagnole depuis plusieurs semaines, ce n’est donc pas Vinicius Jr qui a succédé à Lionel Messi, lauréat l’année dernière. En fin d’après-midi, le Real Madrid a alors décidé de boycotter la cérémonie, en soutien à son joueur et ne s’estimant pas respecté par « le Ballon d’Or et l’UEFA ».

Ballon d'or : La défaite de Vinicius Jr est-elle scandaleuse ? https://t.co/FiOF0h9roh pic.twitter.com/OFjq4kt3oy — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5 »

« C’est un triomphe serré. Je pense que ça ne s’est pas joué à grand-chose. L’intégralité des votes sera à retrouver dans France Football le 9 novembre. Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5. Ça lui a mathématiquement enlevé quelques voix. Ça résume aussi la saison du Real qui a été porté par trois, quatre joueurs différents. Je pense que les jurés ont partagé leurs voix », a expliqué Vincent Garcia dans L’Équipe du Soir. Le rédacteur en chef de France Football a assuré que personne n’avait été mis au courant à l’avance, même si les clubs des favoris ont tout de même essayé d’avoir l’information.

« J’ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d’autres clubs »

« Les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l’information. On a été très clairs avec eux dès le début : cette année, le vainqueur ne serait pas prévenu. Je croyais que tout le monde l’avait accepté et au dernier moment, certains ont paniqué, certains ont voulu changer la règle du jeu qui était pourtant assez claire. Ce que je peux vous garantir c’est que personne n’était au courant du côté du Real Madrid et de Manchester City. Peut-être qu’ils avaient un sentiment, un ressenti. Peut-être que le Clasico n’a pas aidé, je ne sais pas. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu’ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n’avait pas gagné le BO. J’ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d’autres clubs. J’ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c’était un aveu. Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai été désagréablement surpris, mais je n’ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real », a ajouté Vincent Garcia.