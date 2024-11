Deschamps a choqué le Real Madrid !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a vécu avec surprise comme tout le monde jeudi la non convocation de Kylian Mbappé en équipe de France. Le club madrilène s’attendait à voir son numéro 9 rejoindre la sélection en novembre et n’a appris que quelques minutes avant la conférence de presse qu’il ne serait pas sélectionné.

Ce jeudi, Didier Deschamps a présenté sa liste de joueurs sélectionnés pour les matchs de Ligue des nations face à Israël et l'Italie. Et surprise, Kylian Mbappé n'y figure pas. Pourtant, selon les dires du sélectionneur, le capitaine voulait retrouver les Bleus. Il restera finalement à Madrid.

Mbappé était libéré par le Real Madrid

Pour le Real Madrid, il était évident que Kylian Mbappé irait en sélection au mois de novembre. Le club espagnol savait que son joueur était revenu à 100 % de ses capacités et était en pleine possession de ses moyens.

Le Real Madrid surpris par le choix de Deschamps

Ce vendredi, dans les colonnes de L’Equipe, on y apprend que le Real Madrid a été surpris de voir que Kylian Mbappé n’était pas appelé en sélection nationale. Au sein du club, on explique ne rien avoir vu venir et l’avoir appris par le biais d’un document officiel reçu habituellement par le club, sur lequel est inscrit les noms des joueurs madrilènes appelés en sélection.