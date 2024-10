Cette star du Real Madrid va éclipser Mbappé !

Amadou Diawara

Etincelant lors de la saison 2023-2024, Vinicius Junior est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. D'ailleurs, le Real Madrid est déjà assuré que son numéro 7 va remporter le Graal lors de la cérémonie du 28 octobre. Au grand dam de Kylian Mbappé, qui va devoir attendre encore un an pour espérer soulever le Ballon d'Or.

La cérémonie du Ballon d'Or va avoir lieu le 28 octobre au Théâtre du Châtelet de Paris. Pour prendre la succession de Lionel Messi, ils sont plusieurs candidats : Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal et Rodri.

Vinicius Jr est le grand favori pour le Ballon d'Or

Etincelant la saison dernière, Vinicius Jr a tout gagné avec le Real Madrid, se montrant décisif dans les matchs clés. Logiquement, le numéro 7 merengue est donc le grand favori pour le titre du Ballon d'Or, et ce, même si le Brésil est tombé en quart de finale de la Copa America. D'ailleurs, le Real Madrid est convaincu que Vinicius Jr va remporter le Graal.

Pour le Real Madrid, Vinicius Jr va remporter le Graal

Selon les informations de Relevo, Vinicius Jr et le Real Madrid se préparent à la cérémonie du Ballon d'Or. Dans les couloirs du Santiago Bernabeu, on considère que le sacre du Brésilien est déjà acquis, et que le joueur n'aurait plus qu'à recevoir le prix. De son côté, Kylian Mbappé est hors jeu, n'ayant pas suffisamment brillé la saison dernière avec le PSG et l'équipe de France.