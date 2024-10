Ballon d'Or : Vinicius reçoit un avertissement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi prochain, la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or aura lieu à Paris et cette année, le favori pour remporter cette prestigieuse récompense s'appelle Vinicius Jr. Le Real Madrid s'apprête à célébrer cette nouvelle habituelle après une saison formidable marquée par une nouvelle victoire en Ligue des champions. Mais à l'avenir, le Brésilien devra peut-être faire attention à ne pas chauffer les esprits.

Auteur d'une nouvelle démonstration en Ligue des champions mardi dernier face à Dortmund, Vinicius Jr a le sens du timing. Le Brésilien de 24 ans peut se préparer à récupérer le Ballon d'Or 2024, lui qui est donné favori par de nombreux observateurs. Toutefois, son attitude est jugée inacceptable sur le terrain, ce qui pourrait lui nuire à l'avenir.

Real Madrid : Mbappé et Vinicius Jr bientôt menacés ? https://t.co/gTWpgzXK2z pic.twitter.com/JzDjZ457OG — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Vinicius futur Ballon d'Or ?

Evidemment présent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, tout comme ses coéquipiers Jude Bellingham, Dani Carvajal ou encore Kylian Mbappé, Vinicius Jr semble bien parti pour décrocher la prestigieuse récompense. « Pour moi, Vinicius est le favori pour remporter le Ballon d’Or » débute Rivaldo dans une interview pour Marca.

« Il doit changer d'attitude »

Parfois critiqué pour ses gestes provocateurs sur le terrain, Vinicius Jr ne s'est pas fait que des amis. Rivaldo a tenu à lui adresser un petit message. « Vinicius mérite le Ballon d'Or, mais il doit changer d'attitude envers les arbitres et ses rivaux. Ce n'est pas une bonne attitude. Il est encore très jeune et peut changer. En fait, il doit changer ses attitudes envers les arbitres et les joueurs » poursuit l'ancien international brésilien, sacré en 1999.