Foot - Barcelone

Neymar, Dembélé… Ces joueurs partis au clash pour rejoindre Barcelone

Publié le 11 juin 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Cet été, Robert Lewandowski veut absolument quitter le Bayern Munich. Malgré un contrat jusqu’en 2023, le Polonais n’a pas caché ses envies de départ, n’ayant d’yeux que pour le FC Barcelone. Problème, les Bavarois n’entendent clairement pas le laisser partir, n’envisageant pas de transfert. Et si la solution pour Lewandowski était de partir au bras de fer pour avoir gain de cause ? Avant lui, d’autres en ont fait de même pour s’engager au Barça… avec plus ou moins de réussite.

Après avoir tout donné au Bayern Munich, Robert Lewandowski veut maintenant changer d’air. Et c’est au FC Barcelone qu’il veut poser ses valises. « J'ai informé le club et dit publiquement que j'avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Alors ne parlons plus de mon avenir au Bayern. Je voulais mettre fin à la spéculation. Si je vais quitter le Bayern Munich cet été ? Je ne sais pas. Il me reste un an de contrat, donc j'ai demandé au club la permission de partir. Je pense que c'est la meilleure solution dans cette situation », a notamment pu expliquer le buteur de 33 ans. Mais encore faut-il pour cela que les Bavarois acceptent de le transférer et ce n’est pas le cas actuellement. Au Bayern Munich, on se réfère au contrat de Lewandowski, qui court jusqu’en 2023, et il n’est ainsi pas question de s’en séparer cet été. Néanmoins, rien n’est fini dans ce feuilleton et il n’est clairement pas exclu que le Polonais parte au clash avec sa direction, engageant ainsi un bras de fer pour obtenir son bon de sortie pour aller à Barcelone.

Dembélé a eu ce qu’il voulait !

Robert Lewandowski pourrait ainsi imiter Ousmane Dembélé, qui obtenu gain de cause à l’été 2017. Après avoir perdu Neymar, parti au PSG, le FC Barcelone avait fait du Français, alors au Borussia Dortmund, sa priorité. Le BVB était toutefois opposé à ce transfert, mais Dembélé était donc parti au clash. Ainsi, il avait séché l’entraînement pour mettre la pression à sa direction, qui a donc fini par céder. « Tout s’est bien passé à Dortmund sauf la fin, mais c'était de ma faute parce que je l’ai voulu, mais sans ça je ne pouvais pas réaliser mon rêve de venir à Barcelone, et le Borussia le savait », avait-il expliqué. Un exemple à suivre pour Lewandowski ?

Le PSG a retenu Neymar et Verratti !