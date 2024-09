Zidane - Deschamps : Coup dur pour l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En poste depuis 2012 et sous contrat jusqu’en juillet 2026, Didier Deschamps est de plus en plus critiqué. De nombreux observateurs estiment que l’équipe de France aurait dû changer de sélectionneur il y a bien longtemps, ce qui aurait permis à Zinédine Zidane de prendre la relève. Un avis partagé par Jérôme Rothen, qui pense que Deschamps a perdu la main sur son vestiaire.

Déjà remis en question depuis plusieurs années, Didier Deschamps se retrouve de plus en plus contesté depuis l’Euro 2024. Si l’équipe de France s’est hissée jusqu’en demi-finale, perdue contre l’Espagne (2-1), le jeu proposé et les choix de son sélectionneur sont plus que jamais critiqués.

Zidane attend patiemmenet son tour

Ce qui ne s’est pas arrangé après la défaite contre l’Italie vendredi dernier en Ligue des Nations (1-3). Ce n’est plus un secret, Zinédine Zidane est depuis longtemps prêt à prendre la relève de Didier Deschamps. Un changement qui aurait déjà dû être opéré bien avant selon Jérôme Rothen.

« Je cesse de le dire, il fallait passer à autre chose »

« Je me dis qu’il a perdu la main sur ce groupe. Tous les signaux envoyés sont vraiment négatifs. Je cesse de le dire, il fallait passer à autre chose. Quand je parle des signaux, je parle du comportement sur le terrain », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.